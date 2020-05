L'arresto di Kabuga riporta all'attenzione il genocidio in Ruanda, la Francia chiamata a far luce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A ventisei anni di distanza dagli eventi che in Ruanda provocarono il massacro di 800 mila persone, prevalentemente di etnia tutsi, l’arresto di Felicien Kabuga ha riaperto di recente una delle pagine più sanguinose della storia africana del ventesimo secolo. Ritenuto dagli inquirenti la principale mente del genocidio, Kabuga era ricercato dal 1997 con l’accusa di crimini di guerra e contro l’umanità ed è stato arrestato dalla polizia francese il 16 maggio nella periferia parigina di Asnieres sur Seine, dove viveva da anni sotto falso nome con la complicità dei figli. Oggi 87enne, Kabuga è accusato dagli inquirenti di aver diretto dai microfoni della famigerata "Radio Mille Colline" l’appello al massacro degli “scarafaggi” tutsi e di aver coordinato la raccolta del Fondo di difesa nazionale per finanziare la logistica e le armi dei militari hutu Interahamwe, la più grande delle milizie ruandesi creata nel 1992 dal Movimento rivoluzionario nazionale per lo Sviluppo (Mrnd), il partito dell'allora presidente Juvenal Habyarimana. Con l'arresto di Kabuga, restano ancora sei le persone ricercate in relazione ai massacri del 1994 in Ruanda.Al momento, Kabuga è stato ascoltato prima dal tribunale di Nanterre e quindi dalla Corte d’appello di Parigi, che dovrà decidere se estradarlo alla Corte penale internazionale de L’Aja presso la sede del Meccanismo Onu di Arusha. Nella breve udienza tenuta la scorsa settimana davanti ai giudici della Corte d’appello parigina, poi aggiornata al 27 maggio, Kabuga ha tuttavia chiesto tramite i suoi legali di essere processato in Francia. "Desideriamo, anche per la sua salute e per le condizioni in cui sarà portato in giudizio, che (Kabuga) sia processato in Francia, come suo desiderio. Il nostro cliente non si sente bene, ha delle reali difficoltà, inclusa la comprensione delle accuse che gli vengono rivolte. E per questo, chiediamo che il suo caso sia analizzato molto rapidamente", hanno dichiarato Laurent Bayon e Nejma Labidi. Secondo il pubblico ministero, a causa dell'attuale crisi sanitaria in Francia, non è escluso che Kabuga sia, almeno all'inizio, estradato all'Aja. Durante l’udienza Kabuga è comparso su una sedia a rotelle e con voce debole ha detto di avere 87 anni e non 84, come indicato sul suo mandato d'arresto, e uscendo dall'aula ha salutato i familiari presenti alzando il pugno. A difenderlo sarà inoltre Emmanuel Altit, già avvocato dell’ex presidente della Costa d’Avorio Laurent Gbabo, condannato lo scorso anno dalla Cpi per crimini di guerra e contro l’umanità nelle violenze post-elettorali del 2010-2011.A riportare agli onori della cronaca i tragici fatti del genocidio ruandese è giunta, a pochi giorni dall'arresto di Kabuga, la notizia dell'identificazione, da parte del Meccanismo del Tribunale penale internazionale per il Ruanda (Ictr), dei resti di Augustin Bizimana, ministro della Difesa ai tempi del genocidio e a sua volta ricercato come una delle principali menti del massacro: il corpo di Bizimana, scomparso nel 2000 ma la cui morte non era mai stata finora ufficialmente accertata, è stato ritrovato in una tomba in Repubblica del Congo sollevando alcune perplessità riguardo alle tempistiche. Nato nel comune di Gituza, nella provincia di Byumba, Bizimana aveva ricoperto l'incarico di ministro della Difesa nel governo del presidente Habyarimana, formato il 18 luglio 1993. Dopo l'assassinio di Habyarimana, evento che diede il via al genocidio, Bizimana divenne ministro della Difesa nel governo ad interim fino a metà luglio 1994. Tra i suoi poteri c'erano il controllo sul possesso di armi da parte della popolazione civile e il controllo sulle Forze armate ruandesi (Far), e in questo ruolo fu accusato di 13 episodi di genocidio, complicità nel genocidio, sterminio, omicidio, stupro, tortura, altri atti disumani, persecuzioni, trattamenti crudeli e oltraggi alla dignità personale in relazione al genocidio in Ruanda. Su di lui pesa in particolare l’accusa di omicidio del primo ministro Agathe Uwilingiyimana, di 10 caschi blu belgi delle Nazioni Unite e di civili tutsi.Bizimana è infatti ritenuto tra i principali artefici del massacro tutsi, e avrebbe dovuto a questo titolo comparire dinanzi al massimo tribunale Onu insieme allo stesso Kabuga e all’ex comandante della Guardia presidenziale ruandese, Protais Mpiranya, anch'egli ricercato per genocidio e attualmente in esilio in Sudafrica. Per le loro responsabilità minori, gli altri ricercati saranno invece giudicati dalla giustizia ruandese. Quanto al caso di Bizimana, appare chiaro che si leghi strettamente a quello di Kabuga: i due episodi potrebbero ora riaccendere i riflettori su una pagina - quella del genocidio - mai del tutto risolta finora, in particolare per quanto riguarda il presunto ruolo svolto dalla Francia. La lenta e faticosa rivelazione di informazioni che permettano di accertare a pieno le responsabilità politiche ed internazionali di quanto avvenuto in Ruanda nel 1994 è stata, infatti, finora oggetto di diverse promesse mai del tutto mantenute. Nel 2015, in occasione del 21mo anniversario del genocidio, l’allora presidente francese Francois Hollande aveva infatti annunciato l’intenzione di declassificare una parte degli archivi ruandesi dell’Eliseo nel periodo compreso fra il 1990 e il 1995. L’annuncio, che non riguardava tuttavia le fonti militari, era stato accolto positivamente dal governo ruandese, che pur invitando Parigi ad una declassificazione totale aveva apprezzato un gesto atteso da anni (e i cui ritardi avevano portato ad una sospensione per alcuni anni delle relazioni diplomatiche fra i due paesi).L'apertura alla consultazione di circa 80 documenti - legati in modo particolare all'attività di nove alti ufficiali militari, alla cellula diplomatica e alla cellula di crisi francese del governo di Francois Mitterrand (presidente al tempo del genicidio) - è tuttavia rimasta per anni lettera morta, al punto da innescare la nascita due anni dopo in Francia di un movimento di giuristi e difensori dei diritti umani volto a reclamare la completa apertura degli archivi ruandesi. Un ulteriore passo avanti in tal senso è giunto da parte del presidente Emmanuel Macron dopo la sua elezione nel 2017. Se l’iniziativa di Hollande era stata promossa con l’evidente obiettivo di scagionare la Francia dall’accusa di complottismo e di dimostrare che gli obiettivi dell'operazione Turcquoise - lanciata in Ruanda con il mandato dell'Onu nell'estate del 1994 - erano prima di tutto umanitari e non finalizzati a proteggere la fuga dei responsabili del genocidio, il suo successore ha deciso di puntare su una comunicazione più "responsabile": e così, in una dichiarazione diffusa lo scorso anno in occasione del 25mo anniversario del genocidio, Macron ha annunciato l'istituzione di una commissione di studi incaricata di analizzare gli archivi francesi sul Ruanda relativi al periodo compreso fra il 1990 e il 1994, con il preciso obiettivo di "contribuire ad una migliore comprensione e conoscenza" del ruolo della Francia nel paese africano e nel genocidio dei tutsi.Su questa linea, il capo dell'Eliseo ha istituito il 7 aprile come Giornata nazionale di commemorazione del genocidio ruandese e ha creato una "cattedra di eccellenza" dedicata all'insegnamento della storia del genocidio dei tutsi, invitando inoltre a presentare progetti all'Agenzia nazionale per la ricerca sul genocidio in Ruanda al fine di "approfondire la conoscenza scientifica" dell'accaduto e "consolidare la ricerca esistente promuovendo l'emergere di una nuova generazione di ricercatori specializzati" sul tema. Nonostante i progressi, restano tuttavia numerose le incognite ancora non risolte sui fatti del 1994 e, benché l’apertura del processo a carico di Kabuga riaccenda ora la speranza di una svolta in tal senso, l’età avanzata dell’imputato e le numerose responsabilità ad alto livello non ancora svelate che caratterizzano questa pagina di storia restano un elemento di grande incertezza. A quasi trent’anni dai fatti, non è infatti ancora chiaro chi sia stato il responsabile materiale dell’attentato che costò la vita al presidente hutu Habyarimana né quale ruolo abbiano giocato i servizi segreti francesi o lo stesso Eliseo, accusati insieme al Belgio e - in minor parte all’Italia - di aver finanziato l’invio di machete nel paese africano. Non è ancora stato chiarito, infine, quali forze internazionali abbiano facilitato la fuga di autori o responsabili del genocidio dopo la conquista di Kigali da parte dei ribelli tutsi del Fronte patriottico ruandese. (Res)