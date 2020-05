Fase 2: Sala, da domani a Milano luoghi della movida presidiati da 4 forze di polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da domani le aree più critiche della movida milanese saranno presidiate a rotazione da polizia di Stato, guardia di finanza, carabinieri e polizia locale. Lo ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala, parlando con i giornalisti a margine del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, che si è riunito oggi pomeriggio alla Prefettura di Milano. “Il questore coordinerà l’intervento di quattro forze di polizia, che sono la polizia di Stato, i carabinieri, la guardia di finanza e i vigili urbani, e a ognuno verranno assegnati luoghi particolari della cosiddetta movida. Si andrà a rotazione, ma ci sarà un calendario per essere certi che i singoli luoghi saranno presidiati da una di queste quattro forze di polizia”, ha detto Sala. “Entro domani - ha aggiunto il primo cittadino - il questore (Sergio Bracco, ndr) indicherà quali sono le aree”. “È chiaro che sappiamo benissimo che c’è una tendenza dei ragazzi e non solo a spostarsi, ma questo weekend ci ha aiutato ancor meglio a capire quali sono le aree più critiche. Domani vedrete anche con la disposizione del questore quali saranno le aree che porremo sotto osservazione”, ha concluso Sala. (Rem)