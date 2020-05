Migranti: Salvini su Open arms, sono tranquillo, rifarei tutto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il leader della Lega Matteo Salvini, a proposito della vicenda dei migranti sull'imbarcazione Open arms, sottolinea: "Ong spagnola che raccoglie immigrati in acque libiche e maltesi e, nonostante la disponibilità di un porto sicuro in Spagna, si dirige in Italia. Ho difeso - continua in una nota - la legge, la sovranità, la sicurezza, l'onore e la dignità italiane, con l'accordo dell'intero governo. Sono tranquillo e rifarei tutto, non per interesse personale ma per tutelare il mio Paese". Domani è in programma la votazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di palazzo Madama sulla richiesta di autorizzazione a procedere avanzata dal Tribunale dei ministri di Palermo nei confronti di Salvini, all'epoca dei fatti - era l'agosto del 2019 - titolare del Viminale.