Fase 2: Sala, non mi va di avere atteggiamento da sceriffo

- Al divieto di bevande alcoliche da asporto a Milano dopo le 19 non dovrebbero seguire misure più rigide. “Io mi auguro che non ci sia bisogno di fare nient’altro di restrittivo. Confesso, però, che anche noi siamo a sperimentare e cercare di capire qual è la graduazione più forte”, ha detto il sindaco Giuseppe Sala al termine del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica a tema movida serale. “Non mi va certamente di avere alcun atteggiamento da sceriffo. Non credo che sia sano, ma è chiaro che tutti noi abbiamo una pressione enorme di una larga parte di popolazione che si lamenta e che denuncia questo tipo di comportamenti e quindi dobbiamo cercare di bilanciare le cose”, ha detto Sala, augurandosi “che si eviti di metterci troppo gli uni contro gli altri”, quelli che frequentano i locali, contro quelli che restano a casa. “Nulla toglie - ha precisato in conclusione il sindaco - che il controllo sui bar rispetto alla dimensione dei tavolini e al numero di sedie c’è sempre. Anche io ho suggerito ai miei di essere attenti e usare il buonsenso. Non è nelle mie intenzioni andare verso un controllo precisino e certosino”.(Rem)