Polonia: preoccupazione commissione Libe del Parlamento Ue per stato diritto e valori

- Ampliamento dei procedimenti in corso a norma dell'articolo 7 e necessità di una azione immediata da parte del Consiglio e della Commissione, comprese misure di bilancio, per proteggere i valori fondamentali dell'Unione europea. E' quanto hanno dibattuto oggi gli eurodeputati della commissione libertà civili, giustizia e affari interni (Libe) del Parlamento europeo in una discussione sullo stato di diritto in Polonia. Secondo gli eurodeputati, gli attacchi allo stato di diritto, alla democrazia e ai diritti fondamentali in Polonia devono essere affrontati con urgenza. Nel dibattito, l'eurodeputato socialista spagnolo, Juan Fernando Lopez Aguilar, ha presentato il suo progetto di relazione intermedia sulla proposta della Commissione europea del dicembre 2017 di agire in vista delle minacce percepite all'indipendenza della magistratura in Polonia e ha sottolineato i recenti preoccupanti sviluppi nel paese relativi allo stato di diritto, alla democrazia e ai diritti fondamentali. Inoltre, il presidente dell'Associazione europea dei giudici, Jose Igreja Matos, e un rappresentante dell'associazione dei giudici polacca Iustitia, Joanna Hetnarowicz-Sikora, hanno presentato una serie di preoccupazioni legate principalmente all'indipendenza giudiziaria e allo stato di diritto. Hanno anche menzionato altri elementi di allarme riguardo alla democrazia e alle elezioni, nonché ai diritti fondamentali, in particolare quelli delle minoranze, come la libertà di parola e di riunione e la loro riduzione alla luce della pandemia. (segue) (Beb)