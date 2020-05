Polonia: preoccupazione commissione Libe del Parlamento Ue per stato diritto e valori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggior parte dei deputati ha espresso preoccupazione per lo stato dei valori fondamentali dell'Ue nel paese. I deputati hanno fatto riferimento a un attacco sistematico e continuo contro l'indipendenza giudiziaria e le istituzioni democratiche, che rappresenta una minaccia per la struttura stessa dell'Ue, e hanno chiesto un'azione decisa da parte del Consiglio e della Commissione, comprese misure di bilancio, al fine di proteggere i valori fondamentali dell'Ue. Alcuni oratori hanno affermato che sono necessari ulteriori contributi da parte delle autorità polacche per avere un dibattito equilibrato, mentre sono stati fatti diversi riferimenti alla necessità di un meccanismo Ue indipendente e permanente per garantire che i processi di monitoraggio in materia di stato di diritto, democrazia e diritti fondamentali rimangano imparziali e obiettive. I deputati hanno tempo fino al 28 maggio per presentare emendamenti al progetto di relazione intermedia, dopo di che la commissione Libe voterà sul testo a luglio, con la votazione plenaria prevista per settembre 2020. (segue) (Beb)