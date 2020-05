Polonia: preoccupazione commissione Libe del Parlamento Ue per stato diritto e valori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento è concorde con la Commissione europea sul fatto che lo stato di diritto è a rischio in Polonia, che si trova ad affrontare molteplici procedimenti di infrazione per questo motivo, ma il Consiglio non ha finora fatto un passo formale al riguardo. A norma dell'articolo 7 del trattato Ue, il Consiglio può stabilire che esiste un chiaro rischio di una grave violazione dei valori dell'Ue. Prima di procedere, i ministri ascoltano il punto di vista delle autorità nazionali. Le autorità polacche hanno presentato le loro posizioni di fronte al Consiglio in tre occasioni, tra giugno e dicembre 2018. In una fase successiva, il Consiglio europeo può stabilire, all'unanimità e con il consenso del Parlamento, che vi è una violazione grave e persistente dello stato di diritto, della democrazia e dei diritti fondamentali e ciò potrebbe infine comportare sanzioni, tra cui la sospensione dei diritti di voto in seno al Consiglio. Nella sua risoluzione del 17 aprile sulla risposta dell'Ue contro il Covid 19, il Parlamento europeo ha sottolineato le recenti mosse delle autorità polacche per modificare il codice elettorale al fine di tenere elezioni presidenziali nel mezzo di una pandemia. I deputati hanno avvertito che ciò potrebbe "minare il concetto di elezioni libere, uguali, dirette e segrete sancite dalla Costituzione polacca". (Beb)