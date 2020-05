Cile: coronavirus, nuovo record con quasi 5 mila contagi in un giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 4.895 casi di nuovo coronavirus e 43 decessi nelle ultime 24 ore il Cile ha segnato un nuovo record negativo nel numero di contagi da coronavirus. Epicentro della pandemia è sempre la capitale Santiago, dove secondo dati ufficiali si concentra l'89,6 per cento dei nuovi casi. Sale invece a 761 il numero totale dei decessi, mentre sono 73.997 i casi confermati in tutto il territorio dall'inizio della pandemia. In questo contesto il sistema sanitario della capitale ha già raggiunto il limite delle sue capacità sia in termini di posti di terapia intensiva che di disponibilità di respiratori. Secondo dati delle autorità sanitarie sono 322 gli apparecchi disponibili su un totale di 2347. Nonostante le cifre critiche, il ministro della Salute, Jaime Manalich, ha dichiarato che "le stime ci danno ancora un margine per riuscire a soddisfare la domanda a cui è sottoposto il sistema". "La strategia su cui siamo concentrati adesso ha tre assi fondamentali: aumentare le capacità di ricovero soprattutto per quanto riguarda le terapie intensive e i respiratori; rafforzare le strutture sanitarie per fare fronte all'aumento dei contagi nelle aree più povere e permettere l'isolamento dei contagiati; evitare una seconda ondata di contagi", ha chiarito il ministro. Lo stesso Manalich, su quest'ultimo punto si è mostrato particolarmente allarmato ammettendo che "il livello di immunizzazione è molto basso" e che solo il 2,9 per cento dei contagiati ha sviluppato anticorpi. (segue) (Abu)