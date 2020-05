Trasporti: Cotral, venerdì sciopero 4 ore Faisa Cisal

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo venerdì 28 maggio l’organizzazione sindacale Faisa Cisal ha proclamato uno sciopero di 4 ore con astensione dalle prestazioni lavorative dalle ore 8:30 alle ore 12:30. È quanto rende noto, in un comunicato, Cotral. "Saranno garantite tutte le corse fino alle 8:30 e alla ripresa del servizio alle 12:31. Tutte le informazioni saranno disponibili sul sito di Cotral". "Di seguito le motivazioni poste a base della vertenza: contestazione O.d.s. numero 17 del 13 marzo 2020; fornitura quotidiana Dpi. Al precedente sciopero nazionale del 25/10/2019 ha aderito il 48,8 per cento dei dipendenti", conclude. (Com)