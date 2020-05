Fase 2: sindaco Sala, assistenti civici non adatti a movida, magari per parchi e mercati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli assistenti civici che su base volontaria aiuteranno a vigilare sul rispetto delle misure anti-contagio in fase 2, secondo il sindaco di Milano Giuseppe Sala non sono adatti per le aree della movida. “Abbiamo parlato di quell’idea dei volontari del ministro Boccia. Oggi non c’è ancora regolamentazione e non si capisce chi li istruirebbe”, ha riferito Sala al termine del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è riunito oggi pomeriggio alla Prefettura di Milano. “Una cosa che concordavamo è che non credo che questi volontari possano essere adatti per una realtà così a rischio come la movida, potrebbero essere utili per esempio nei mercati comunali scoperti e nei parchi”, ha aggiunto il sindaco, precisando in conclusione che “sui parchi io non credo che quello che abbiamo visto nel weekend rappresenti un rischio tale da doverci fare intervenire”. (Rem)