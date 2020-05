Camera: Fico a deputati, agenda fitta di lavori, nostro dovere dare buon esempio ai cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera, Roberto Fico, annuncia che "si prospetta una settimana particolarmente fitta, con tre decreti in discussione in Aula, sette ministri attesi fra audizioni e informative, oltre ai primi passaggi sul decreto Rilancio in commissione. E’ da poco terminata la capigruppo dopo la posizione della fiducia da parte del governo sul decreto Liquidità imprese: con il consenso unanime dei gruppi - continua la terza carica dello Stato su Facebook - si svolgerà domattina alle 11 l’informativa del ministro dello Sviluppo economico Patuanelli sulla situazione della siderurgia italiana. Nel pomeriggio le dichiarazioni di voto sulla fiducia, cui seguirà l’esame degli ordini del giorno e nella giornata di mercoledì il voto finale. A seguire toccherà al decreto Elezioni, mentre venerdì - se approvato in tempo dal Senato - ci sarà il decreto Scuola". Il presidente dell'Assemblea di Montecitorio conclude: "Approfitto di questa occasione per augurare buon lavoro a tutti i deputati, di opposizione e di maggioranza. Ricordiamoci che - oltre a doverci impegnare nell'esame di provvedimenti fondamentali per il Paese - abbiamo il dovere di dare il buon esempio ai cittadini". (Rin)