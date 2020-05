Fase 2: Sala su “Immuni”, governo capisca che non è solo problema di app

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Senza i “tracciatori” la app Immuni “non serve a molto”. Lo ha ribadito il sindaco Giuseppe Sala al termine del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è riunito oggi pomeriggio alla Prefettura di Milano. “Io inviterò senz’altro i milanesi a scaricare l’app”, ha assicurato Sala. “Al di là del tema della privacy che è tutto da capire - ha però aggiunto - oggi sottolineavo che l’app senza personale adeguato che decifra i risultati delle segnalazioni, che interviene, che crea le connessioni, non serve a molto. Il mio stimolo al nostro governo è che non è solo un problema dell’app, ma di un sistema che renda poi efficace il tutto”. “Questi cosiddetti tracciatori sono qualcosa di assolutamente indispensabile. Senza quello l’app fa poco, quindi va visto nell’insieme”, ha concluso il sindaco. (Rem)