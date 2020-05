Lazio: regole poco chiare per test sierologici in laboratori privati, "si perdono dati preziosi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio sono più di 170 i laboratori privati autorizzati dalla Regione ad effettuare i test sierologici, gli esami del sangue per scoprire o meno la presenza degli anticorpi al Covid-19. Solo nella Capitale sono centinaia le persone che si sono rivolte negli ultimi giorni a questi laboratori per sottoporsi al test. Questi individui dovrebbero fare parte dell'indagine epidemiologica della Regione insieme a operatori sanitari e forze di polizia che volontariamente e gratuitamente scelgono di sottoporsi al test. Si tratta di circa 160mila soggetti a cui si aggiungono i dipendenti delle polizie locali. La Regione Lazio ha però parlato sempre di 300mila soggetti, proprio stimando un grande numero di privati che si sarebbero sottoposti al test nei laboratori privati autorizzati. Eppure, sembrerebbe che una parte di questi dati alla Regione non arrivi proprio. Spieghiamo meglio: inizialmente, già da fine aprile, i laboratori erano stati abilitati dalla Regione Lazio all'esecuzione dei test con diversi metodi diagnostici. A metà del mese, con una determina, la Regione ha fatto una ricognizione per conoscere quali laboratori potessero effettuare i test con per la ricerca per gli anticorpi Igg con i metodi Clia ed Elisa, ovvero oggetto di ricerca e metodo dell'indagine epidemiologica regionale. Finalmente a fine mese è stata lanciata l'indagine. Successivamente, con il lancio vero e proprio dell'indagine epidemiologica, la direzione Sanità della Regione Lazio ha pubblicato una determina per stabilire un preciso protocollo per la registrazione e l'invio dei dati. Ma nei fatti, questo non avviene quasi mai. (segue) (Rer)