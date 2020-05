Lazio: regole poco chiare per test sierologici in laboratori privati, "si perdono dati preziosi" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi sempre, per quanto riguarda i privati, soltanto a coloro i quali sono stati trovati gli anticorpi giungono al sistema informativo delle Asl. Solo in quel caso, infatti, i medici di base informano la Asl, che prescrivono al soggetto positivo la ricetta per recarsi in uno dei 17 presidi drive-in per effettuare il tampone. Per tutti gli altri, spiegano ad "Agenzia Nova" diversi centri analisi, la comunicazione avviene solo se il soggetto richiede espressamente di far parte dell'indagine epidemiologica regionale. E deve chiederlo espressamente chi si sottopone al test: con il limite dunque di dover conoscere l'esistenza dell'indagine e la necessaria volontà di farlo davvero. Spesso questo avviene anche perché i centri analisi offrono oltre alla ricerca degli anticorpi Igg con le modalita Clia ed Elisa - e cioè quelle previste dalla Regione - anche kit per la ricerca di altre tipologie di anticorpi - Igm e Iga - o test effettuati con altre metodologie diagnostiche. La determina regionale che ha stilato l'elenco dei laboratori accreditati per i test, infatti, prevede anche una tariffa "sociale" per il test di 15,23 euro che diversi laboratori di fatto non praticano. (segue) (Rer)