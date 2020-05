Lazio: regole poco chiare per test sierologici in laboratori privati, "si perdono dati preziosi" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione è stata sollevata ieri anche dall'ordine dei medici di Roma e Lazio (Omceo) che con una nota di ieri ha stigmatizzato questo comportamento invitando la Regione all'aderenza "delle strutture accreditate alle tariffe proposte". A replicare all'Omceo subito dopo sono stati i laboratori con una nota del presidente di Anisap (una delle associazione di categoria della sanità privata), Valter Rufini che ha citato una circolare della Regione dell'8 aprile con tariffe consigliate per i test ben diverse: 20 euro per quelli capillari e circa 45 per i test con prelievo venoso. Tale circolare non è presente sulla pagina della direzione Salute della Regione. Nella stessa nota Rufini sottolinea solo come con la determina del 12 maggio sia stata indicata la tariffa di 15,23 euro, sottolineando anche come la partecipazione degli utenti all'indagine avvenga "su base volontaria" e la tariffa sia obbligatoria solo "per i laboratori abilitati delle strutture pubbliche”. "La verifica da parte della Regione - sottolinea ancora Rufini - potrebbe essere eventualmente svolta solo ove la prestazione fosse erogata non in regime privatistico, ma con oneri a carico del servizio sanitario Regionale (circostanza ben conosciuta dalla Regione, che difatti non ha imposto alcuna tariffa)". La Regione Lazio, infatti, ha finanziato con 2,7 milioni solo l'indagine su forze dell'ordine, polizie locali e operatori sanitari. (segue) (Rer)