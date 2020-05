Lazio: regole poco chiare per test sierologici in laboratori privati, "si perdono dati preziosi" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri laboratori sottolineano poi come il sito per la trasmissione dei dati sia ancora in modalità Beta e dunque non ci sia una reale raccolta dei test effettuati, almeno fino ad adesso. "In questo modo una grande mole di dati viene perduta, un fatto gravissimo vista l'emergenza attuale. Sono informazioni che sarebbero utilissime per avere una conoscenza epidemiologica migliore", spiega Gennaro Lamberti, presidente di Federlab, l'associazione di categoria che riunisce diversi laboratori diagnostici di tutta Italia. "Servirebbe - prosegue Laberti - una circolare del ministero della Salute che omogenizzi le regole in tutte le regioni, non solo sulla trasmissione dei dati, ma anche stabilendo delle procedure standardizzate per effettuare i test: metodi, triage preventivo, modalità di invio". (Rer)