Lavoro: Turco (M5s), ruolo chiave del governo per intesa lavoratori Miroglio

- Quando abbiamo iniziato a lavorare sul rilancio del progetto Agromed, la piattaforma agroalimentare sbloccata nel mese di dicembre 2019 con delibera Cipe dopo decenni di abbandono, legandolo alla risoluzione della vertenza ex Miroglio, in pochi ci credevano. Lo afferma il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alla Programmazione Economica e agli Investimenti, Mario Turco, che commenta l'accordo raggiunto oggi per l'assunzione di 28 ex lavoratori Miroglio. Ed invece oggi possiamo dire che il ruolo di proponente istituzionale del Governo, con la Presidenza del Consiglio, nonché di collante tra sindacati e la stessa società Agromed, è stato decisivo. (segue) (Rin)