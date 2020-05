Lavoro: Turco (M5s), ruolo chiave del governo per intesa lavoratori Miroglio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In sede di incontro istituzionale in Prefettura – spiega il sottosegretario – si era precisato che l'accordo quadro sulla vertenza lavorativa per il definitivo insediamento produttivo sull'ex stabilimento Miroglio doveva necessariamente arrivare entro la data del 26 maggio, questo per rispettare il cronoprogramma dello stesso progetto Agromed, previsto nella delibera Cipe di riprogrammazione e finanziamento di quegli 11 milioni non spesi in questi lunghi anni. Oggi, quindi, non solo accolgo con favore la chiusura di un'annosa vertenza, ma posso dirmi anche soddisfatto perché le parti sono riuscite a concludere nei tempi previsti una soluzione condivisa che accontenta le istituzioni governative e le parti sociali. Ringrazio il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Puglia e la sua unità di crisi, gli enti locali coinvolti, la Camera di Commercio, la società Agormed e le parti sindacali, per l'impegno profuso nel raggiungere un risultato che garantirà sviluppo economico all'intero territorio jonico". (Rin)