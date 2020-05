Ue: Sassoli, appello a responsabilità di Austria, Danimarca, Paesi Bassi e Svezia, "ricostruzione o Europa a diverse velocità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, intervistato dal network di donne corrispondenti Brux-Elle, ha fatto appello alla responsabilità di Austria, Danimarca, Paesi bassi e Svezia, i cosiddetti quattro "paesi frugali" contrari alla mutualizzazione del debito per finanziare la ripresa economica dopo la pandemia del coronavirus. "Non esistono paesi frugali ed altri spendaccioni. Piuttosto esistono paesi consapevoli delle sfide che abbiamo di fronte e paesi inconsapevoli. Per questo chiedo a tutti di essere all'altezza di questo momento storico", ha detto. "Tutti si avvantaggiano dei benefici del mercato europeo e anche i paesi che hanno sollevato obiezioni ne sono tra i principali destinatari. Mi auguro che tutti siano consapevoli. Non è il tempo della rigidità, ma della ricostruzione, altrimenti saremo costretti ad un Europa a diverse velocità", ha aggiunto. (Beb)