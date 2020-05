Ungheria: premier Orban difende ministro Risorse umane da critiche opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'opposizione ungherese all'Assemblea nazionale di Budapest ha chiesto al primo ministro, Viktor Orban, se intende lasciare al suo posto il ministro delle Risorse umane, Miklos Kasler, che è anche responsabile per la sanità. Secondo quanto riportato dal portale "portfolio.hu", Timea Szabo (Parbeszed) lo ritiene responsabile di una serie di carenze ed errori nella gestione della risposta all'epidemia di coronavirus. Motivo principe delle critiche a Kasler è la decisione di liberare 32 mila posti letto negli ospedali del paese per fare spazio a eventuali malati di Covid-19, una decisione in seguito alla quale migliaia di pazienti seriamente malati sono stati costretti a rientrare nelle proprie case e alcuni di questi sono morti. Szabo ha anche ricordato che per molto tempo il personale sanitario ha lavorato senza adeguati mezzi di protezione. (segue) (Vap)