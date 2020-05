Ungheria: premier Orban difende ministro Risorse umane da critiche opposizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se avessimo dato retta all'opposizione, per la quale si trattava di un'epidemia relativamente innocua, molte più persone sarebbero morte in Ungheria", ha replicato alle accuse il premier. Orban sottolinea che, mentre veniva ridimensionato il pericolo, Kasler ha deciso prendere sul serio la minaccia e "tutti gli dobbiamo dei ringraziamenti". Ad oggi i casi confermati di coronavirus in Ungheria sono 3.756. 491 sono le persone che hanno perso la vita a causa del Covid-19. I contagi attivi sono attualmente 1.554, i guariti 1.711. (Vap)