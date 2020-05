Uruguay: coronavirus, negozi chiusi e controlli militari alla frontiera con Brasile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Controlli militari, negozi chiusi e mascherine obbligatorie. Queste le misure principali decretate dal governo dell'Uruguay per la città di Rivera, al confine con il Brasile, dopo che domenica scorsa si sono registrati 12 contagi e due decessi. La decisione, secondo quanto segnala il ministero della Salute di Montevideo, è stata presa in coordinamento con le autorità locali della città di Santana do Livramento, dal lato brasiliano della frontiera, alla luce del carattere "bi-nazionale" di tutta l'area di frontiera tra i due paesi. Lo stesso presidente dell'Uruguay, Luis Lacalle Pou, si è recato ieri nella città di frontiera per raccogliere informazioni dirette. "Dobbiamo raccogliere informazioni di prima mano per poter prendere decisioni in contesto particolarmente delicato", ha detto il presidente. (segue) (Abu)