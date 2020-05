Energia: aziende leader chiedono all'Ue svolta su idrogeno da fonti rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dare priorità all'idrogeno generato da fonti rinnovabili - come il solare e l'eolico – per ridurre le emissioni di gas serra e aumentare la sicurezza energetica dell'Unione europea. E' l'appello lanciato questa mattina, come riportato dal sito specializzato spagnolo "Energias Renovables, da alcune delle principali aziende leader del settore energetico (Iberdola, Enel, Akuo Energy, BayWa r.e., Edp, Mhi Vestas, Solar Power Europe, Orsted e Wind Europe) e associazioni, nell'ambito dell'iniziativa "Choose Renewable Hydrogen", per chiedere alla Commissione europea di dare priorità all'idrogeno da fonti rinnovabili nella sua agenda degli investimenti. Secondo i firmatari, nonostante negli ultimi anni i progetti verdi hanno registrato un importante crescita in vari paesi, è necessario accelerare il passo. Mentre l'industria del gas ritiene che l'idrogeno prodotto da fonti fossili è ancora fondamentale, sostenendo che quello verde è troppo costoso e difficile da scalare, l'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (Irena), ha evidenziato che quest'ultimo è oggi "tecnicamente fattibile" e il suo prezzo è sulla "buona strada" per raggiungere quello generato da carbone o gas naturale. (Spm)