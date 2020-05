Coronavirus: in Lombardia crescono i guariti e calano i nuovi positivi, confermata la "mortalità zero" di ieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel consueto aggiornamento sulla diffusione del coronavirus Regione Lombardia ha confermato che ieri non si sono registrati decessi dovuti al covid-19. Oggi, invece, sono stati 34 in tutta la regione. A fronte di 5.641 tamponi effettuati, oggi sono stati registrati 148 casi positivi contro i 285 di ieri e i 441 di sabato. I nuovi casi positivi, in rapporto ai tamponi effettuati sono dunque il 2,6 per cento. Continuano a scendere le terapie intensive, oggi un caso in meno (per un totale di 196), così come calano i ricoverati non in terapia intensiva, oggi 296 in meno rispetto a ieri. Infine i guariti/dimessi sono cresciuti di 513 unità rispetto a ieri. (Rem)