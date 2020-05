Coronavirus: Cnel, mercoledì seminario web su rischi globali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rischi globali: come affrontarli nel mondo post Covid-19" sarà il titolo di un webinar internazionale promosso dal Cnel che si terrà mercoledì prossimo 27 maggio 2020 (ore 10). Introduce e coordina Tiziano Treu, presidente Cnel. La discussione sarà affidata a Enrico Zio, Politecnico di Milano; Mines Paritech; Ahti Salo, Aalto University; Way Kuo, City University of Hong Kong; Ortwin Renn, Institute for Advance Sustainability Studies; Terje Aven, University of Stavanger. Prevista la diretta streaming sul sito e sul canale Youtube del Cnel. (Ren)