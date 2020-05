Coronavirus: in Lombardia confermato il trend positivo del calo di contagi, bene Milano, zero nuovi casi a Mantova leggera risalita a Monza e Brianza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il trend di diffusione del Covid-19 in Lombardia si conferma positivo. In provincia di Milano oggi si è registrata una crescita di 46 nuovi infetti, di cui 27 a Milano città. Ieri la crescita era stata, rispettivamente di 64 e 32 e l'altro ieri di 88 e 40. In calo anche Bergamo, passata dai 102 di sabato ai 72 di domenica ai 48 di oggi. Da segnalare il caso di Mantova, che oggi non ha registrato alcun nuovo contagio e di Lodi che oggi, come ieri, fa registrare solo 3 nuovi positivi. In leggera controtendenza il dato di Monza e Brianza, passata dai 12 nuovi casi di sabato ai 18 di domenica ai 21 di oggi. (Rem)