Ex Ilva: Catalfo, dieci giorni proroga per piano industriale sono tempo massimo per ArcelorMittal

- Sulla vicenda dello stabilimento ex Ilva di Taranto e degli altri siti produttivi ora in mano a ArcelorMittal il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, intervenendo alla trasmissione serale di approfondimento economico su Sky, ha riconosciuto che la produzione dell'acciaio è "un asset strategico per il Paese, tant'è che nel tavolo che abbiamo tenuto in mattinata erano presenti tre ministri". L'intenzione del governo, ha riferito Catalfo, è quella di "risolvere la questione in maniera definitiva". Pertanto, il ministro del Lavoro ha giudicato la proroga di dieci giorni chiesta da ArcelorMittal per la presentazione del piano industriale "un tempo massimo per trovare una soluzione". L'obiettivo è quello di riprendere la produzione del polo siderurgico e in questo modo salvaguardare la tenuta occupazionale dello stabilimento, ha spiegato. "Tutto dipende dal piano che valuteremo sia sul piano della sostenibilità ambientale sia da quello salvaguardia occupazionale", ha aggiunto. (Rin)