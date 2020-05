Francia: sondaggio, cittadini prudenti in questa fase di uscita da quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo momento di uscita progressiva dalla quarantena, i francesi si mostrano prudenti e si dicono favorevoli al mantenimento delle restrizioni imposte a causa dell'emergenza coronavirus. Secondo il sondaggio quotidiano "CoviDirect" realizzato da OpinionWay-OrganIce per "Les Echos", il 79 per cento dei francesi è d'accordo al limite massimo di dieci persone per i raduni pubblici, 2 punti in più rispetto a fine aprile. Il 55 per cento è favorevole nel mantenere chiusi caffè, ristoranti e bar "almeno fino all'inizio di giugno", (-7 punti). Il 52 per cento, invece, approva la chiusura di parchi e giardini, così come il limite di 100 chilometri per gli spostamenti dal proprio domicilio. L'opinione pubblica "non esprime la volontà di accelerare l'uscita dalla quarantena. La paura sanitaria vince sulla paura economica, forse perché grazie alla cassa integrazione gli effetti si fanno sentire solo in parte", afferma Bruno Jeanbart, vice-direttore dei OpinionWay.(Frp)