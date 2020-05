Cina: coronavirus, in tre mesi arrestate oltre 3.500 persone per crimini legati alla pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra febbraio e aprile, le autorità cinesi hanno arrestato 3.551 persone per crimini legati alla pandemia di Covid-19. Lo ha reso noto la Procura suprema del popolo cinese (Spp) nel suo rapporto annuale. A febbraio, le autorità cinesi hanno intensificato le repressioni sulle società che violano i diritti di proprietà intellettuale. Ciò è avvenuto dopo che produttori non autorizzati sono stati sorpresi ad apporre etichette del richiestissimo marchio "3M" sulle loro mascherine. In aprile, oltre l'85 per cento dei casi di violazione di proprietà intellettuale riguardava mascherine contraffatte o di qualità scadente, afferma il rapporto della Spp. Nello stesso periodo, altre 2.829 persone sono state processate per crimini relativi allo smaltimento improprio dei rifiuti o alle leggi sulla fauna selvatica. "I pubblici ministeri continueranno a colpire duramente la corruzione quest'anno, ma si concentreranno anche su coloro che infrangono le leggi sul Covid-19 e sulla fauna selvatica. Gestiremo attivamente e in modo sicuro il benessere collettivo nei settori dell'industria, della sanità pubblica, della protezione dei diritti delle donne e dei bambini, degli abusi online e della riduzione della povertà", ha affermato il procuratore Spp, generale Zhang Jun, nel corso delle due sessioni legislative riunite a Pechino. Nella stessa sessione, la Corte suprema cinese ha assicurato che continuerà a porre enfasi sui diritti di proprietà intellettuale nel prossimo anno e a proteggere sia le imprese straniere che quelle locali.(Cip)