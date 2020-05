Ue: Amendola, "poco coraggiosa" proposta Austria, Danimarca e Svezia su Recovery Fund

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta alternativa al Fondo per la ripresa, avanzata da Austria, Danimarca e Svezia, ha "un'impostazione poco coraggiosa". Lo scrive il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola, su Twitter. "Oggi ho parlato con i ministri Affari Ue Austria, Danimarca e Svezia, sulla loro proposta per il Recovery Fund. Ho spiegato le nostre perplessità su un'impostazione poco coraggiosa. Nessuno può farcela da solo, insieme dobbiamo difendere il mercato europeo e le sue riforme", afferma Amendola. (Res)