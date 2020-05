Commercio: sindaco Ferentino, 500 euro da casse Comune a tutte attività territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una tantum di 500 euro a tutte le attività commerciali, produttive e professionali ricadenti nel comune di Ferentino. Un provvedimento, quello di mettere mano al portafogli, raro tra i comuni sempre con bilanci in rosso ma che a Ferentino è comunque riuscito. “Non è la soluzione a tutti i problemi, ma è un modo tangibile per dimostrare la vicinanza di questa amministrazione alle attività che sono rimaste chiuse a causa del coronavirus”. Lo dice ad "Agenzia Nova" Antonio Pompeo, sindaco di Ferentino. “Sono soldi del nostro bilancio e sono stati concessi a tutte le domande che sono pervenute per una spesa complessiva di 250 mila euro interamente sostenuta dal nostro comune”. Pompeo inoltre ha inoltre indicato quali altre forme di sostegno, anche l’abbattimento delle tasse come Tosap e Tarsu. “Stiamo lavorando per evitare che le attività si sobbarchino anche della tassa sui rifiuti per il periodo di chiusura. Inoltre, per la tassa sull'occupazione del suolo pubblico, oltre all'esonero dal pagarla fino al 31 ottobre, stiamo studiando altre forme di sostegno e contestualmente si sta semplificando le richieste per chiedere gli allargamenti delle aree pubbliche occupate”. Anche a Ferentino, come altrove, si sta tentando di sostenere le attività che reggono l’economia del territorio. “Negozianti e professionisti ci chiedono di stare loro vicino, di sostenerli. Sappiamo che queste misure non sono risolutive per tutti i problemi, ma stiamo facendo il massimo”.(Rer)