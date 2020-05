Trasporto aereo: Germania, approvato piano di salvataggio per Lufthansa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo di stabilizzazione dell’economia (Kfw) ha approvato il piano di salvataggio da nove miliardi di euro per il gruppo Lufthansa, che fa capo all'omonima compagnia di bandiera tedesca e rischia il fallimento a causa della crisi del coroanvirus. Dopo trattative protrattesi per giorni tra conferme e smentite, i rappresentanti del governo federale e di Lufthansa hanno trovato un’accordo. La decisione apre ora alla “sopravvivenza” di Lufthansa, commenta il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”. Il governo federale dovrebbe assumere una quota del 20 per cento nell'azienda, per una somma di circa 300 milioni di euro e un prezzo di sottoscrizione di 2,56 euro per azione. Lo Stato tedesco avrebbe poi una partecipazione tacita in Lufthansa dal valore di 4,7 miliardi di euro. Inoltre, il governo federale avrebbe è un'ulteriore partecipazione tacita da oltre un miliardo di euro che può essere convertita in azioni. In tal modo Stato potrebbe aumentare la sua quota in Lufthansa al 25 percento più una quota in caso di tentativi di acquisizione di Lufthansa da parte di terzi. Inizialmente, il gruppo dovrebbe pagare il quattro percento di interessi sulla partecipazione silenziosa, successivamente il 9,5 per cento. La banca statale Istituto di credito per la ricostruzione (Kfw) dovrebbe erogare un prestito fino a tre miliardi di euro per Lufthansa. Il volume totale del pacchetto di salvataggio è di circa nove miliardi di euro. Il ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, considera temporanei gli aiuti di Stato per Lufthansa e punta a una rapida uscita del governo federale dal gruppo. "Quando la compagnia sarà di nuovo a galla, lo Stato venderà le sue azioni", ha dichiarato Scholz. Tuttavia, secondo il governo federale, il piano di salvataggio per Lufthansa è collegato agli obiettivi di sostenibilità per l'azienda. Tra l'altro, si tratta del rinnovo della flotta, come annunciato dai ministeri dell'Economia e dell'Energia e delle Finanze in un comunicato congiunto. I due dicasteri ministeri hanno anche confermato che avranno due seggi nel consiglio di vigilanza di Lufthansa, assegnati a personalità indipendenti. Spetta ora a tale organo e alla Commissione europea approvare il piano di salvataggio di Lufthansa. (Geb)