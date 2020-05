Ue: austriaco Karas, proposta 4 frugali è lontana da posizione Europarlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di Recovery Fund formulata da Austria, Danimarca, Svezia e Paesi Bassi, è lontana da quella del Parlamento europeo. Lo ha scritto su Twitter il vice presidente del Parlamento europeo, l'austriaco Othmar Karas, membro dello stesso partito del cancelliere Sebastian Kurz, l'Ovp, i popolari austriaci. "La proposta è lontana da quella del Parlamento europeo. Non è adatta alle sfide future. Non funzionerà senza un sano mix di sovvenzioni e prestiti", ha scritto. Il programma di sovvenzioni da miliardi di euro messo in piedi dal governo austriaco "dovrebbe servire da modello", secondo Karas. "Molte domande restano aperte e lo spettro dell''Unione dei debiti' viene nuovamente agitato inutilmente. L'economia si sta contraendo a causa della crisi", ha sottolineato, "pertanto abbiamo bisogno di nuove entrate per far fronte alla ricostruzione e alle sfide future", ha concluso. (Beb)