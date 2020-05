Difesa: Cina, aereo anfibio AG600 effettuerà primo volo ufficiale nella seconda metà dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aereo anfibio cinese AG600 effettuerà il suo primo volo nella seconda metà di quest'anno. Lo ha reso noto il costruttore Aviation Industry Corporation of China (Avic). Secondo Avic, l'aereo decollerà dalla superficie del mare della città costiera di Tsingtao, nella provincia orientale cinese di Shandong. Con il nome in codice "Kunlong", l'AG600 è progettato per essere il più grande aereo anfibio del mondo e il suo sviluppo rappresenta una svolta cinese in questo campo. Avic spiega che il modello di aereo anfibio multifunzione è progettato per offrire velocità elevate, accessibilità e buona manovrabilità. È in grado di servire in varie missioni tra cui la lotta agli incendi boschivi e il salvataggio in acqua. Nelle missioni di soccorso potrebbe salvare fino a 50 persone. L'AG600 ha condotto il suo volo inaugurale nel dicembre 2017 e ha completato il suo primo test di decollo e atterraggio in acqua nell'ottobre 2018. Ad oggi, ha completato più voli di prova sul mare attraverso i quali i membri dell'equipaggio hanno familiarizzato con lo spazio aereo e l'ambiente marino per le prossime missioni, ha spiegato Avic. (Cip)