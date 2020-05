Paesi Bassi: Tribunale statale, avanti con l'installazione della rete 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tentativi di coloro che intendono bloccare il l'installazione in tutto il territorio dei Paesi Bassi della nuova rete 5G sono falliti oggi davanti al Tribunale statale olandese. Come riportato dal portale d'informazione "Dutch News", infatti, il Tribunale ha dichiarato oggi che non esiste alcuna ragione per bloccare il processo del 5G in quanto il governo dei Paesi Bassi non sta agendo in maniera illecita mettendo all'asta le frequenze per la nuova rete veloce. Secondo quanto evidenziato dalla Corte, inoltre, lo Stato olandese ha anche chiarito che interverrà laddove dovessero accertarsi rischi specifici per la salute. La campagna Stop5Gnl, nei Paesi Bassi, sostiene che sono state condotte ricerche insufficienti sugli effetti del 5G che a loro modo di vedere comporterebbe rischi significativi per la salute. Nelle scorse settimane si sono registrate proteste ad Amsterdam e L'Aja, mentre il governo ha in programma l'asta per le frequenze del 5G nel mese di giugno in modo da avere una rete funzionante su tutto il territorio del paese entro la fine del 2020. (Res)