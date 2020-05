Imprese: Patuanelli, meritano fiducia, al lavoro su semplificazioni senza derogare a "spazzacorrotti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, afferma che "le imprese italiane meritano fiducia. Meritano uno Stato che si fidi di loro e che non le opprima con adempimenti burocratici". Su Facebook quindi rimarca: "Il mio obiettivo è ridurre al minimo le carte che le imprese devono produrre, così da agevolare l’iter per le autorizzazioni e per l’avvio alla realizzazione di un’opera. Ciò non vuol dire - precisa - derogare ai principi di legalità che ora sono tutelati grazie al decreto Spazzacorrotti, vuol dire invece non rubare agli imprenditori tempo prezioso per la produttività della loro azienda". (Rin)