Turchia-Israele: cargo della El Al atterra a Istanbul per la prima volta in 10 anni

- Un aereo cargo della compagnia israeliana El Al Airlines è atterrato in Turchia per la prima volta in dieci anni, aprendo la strada a una possibile distensione delle relazioni tra Ankara e lo Stato ebraico. Il Boeing 787 Dreamliner della El Al ha effettivamente toccato ieri la pista dall’aeroporto di Istanbul, ma solo per fare scalo verso New York, destinazione finale di un carico di attrezzature mediche. Si tratta, in particolare, di 24 tonnellate di aiuti destinati ad aiutare gli Stati Uniti nella lotta alla pandemia di Covid-19, secondo quanto riferisce il quotidiano “Jerusalem Post”. La concessione del permesso alla El Al di operare voli cargo da e verso Istanbul, secondo il giornale economico “Globes”, ha colto molti di sorpresa: lo scorso mese di marzo, infatti, la Turchia aveva negato ai velivoli di Israir Airlines e di Tourism Ltd il permesso di atterrare a Istanbul per rimpatriare gli studenti israeliani bloccati in Turchia. (segue) (Tua)