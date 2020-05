Turchia-Israele: cargo della El Al atterra a Istanbul per la prima volta in 10 anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni tra la Turchia e Israele sono “congelate” dall’incidente della Freedom Flotilla, quando nel maggio 2010 dieci cittadini turchi vennero uccisi dai militari israeliani a bordo della Mavi Marmara, la nave turca che stava portando aiuti nella Striscia di Gaza e che, secondo Israele, aveva a bordo attivisti armati. In un primo tentativo di riconciliazione, nel 2016 le autorità israeliane hanno pagato alle famiglie delle vittime un risarcimento di 20 milioni di dollari. Secondo un articolo di “Middle East Eye”, portale online con sede a Londra considerato vicino ai Fratelli musulmani, organizzazione politica al governo in Turchia, Israele starebbe cercando di riallacciare i rapporti con la Turchia sfruttando gli interessi condivisi in Siria e i giacimenti di idrocarburi nel Mediterraneo Orientale. “Stiamo cercando di avere relazioni diplomatiche complete con la Turchia. Finché non le avremo, potremo ottenere molto poco”, ha riferito un funzionario israeliano alla testata mediorientale edita in lingua inglese. (segue) (Tua)