Turchia-Israele: cargo della El Al atterra a Istanbul per la prima volta in 10 anni (3)

- Il presidente Recep Tayyip Erdogan, da parte sua, ha continuato a inviare aiuti alla Striscia di Gaza, mentre i rapporti tra il capo dello Stato turco e il ministro israeliano Benjamin Netanyahu restano pessimi. Tra l’altro, nel giorno in cui il cargo della El Al è atterrato sul suolo turco, Erdogan ha pubblicamente denunciato le azioni di Israele in Cisgiordania e ha espresso sostegno alla Palestina in occasione dell’Eid al Fitr, la festa che segna la fine del mese sacro del Ramadan. "Non permetteremo alle terre palestinesi di essere offerte a nessun altro (...). La scorsa settimana abbiamo assistito a un nuovo progetto di occupazione e annessione, che ignora la sovranità e il diritto internazionale della Palestina, messo in atto da Israele", ha detto Erdogan in un video messaggio rilanciato dall’agenzia di stampa ufficiale turca “Anadolu”. (Tua)