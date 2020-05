Nigeria: economia cresciuta dell’1,87 per cento in primo trimestre 2020, tasso più basso da un anno e mezzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia della Nigeria è cresciuta dell'1,87 per cento nel primo trimestre del 2020 rispetto allo scorso anno. È quanto emerge dai dati diffusi oggi dall’Istituto nigeriano di statistica, secondo cui si tratta del tasso di crescita trimestrale più basso da un anno e mezzo che riflette i primi effetti dalla pandemia globale di Covid-19 sull’economia nigeriana. Secondo lo stesso istituto, la produzione grezza di petrolio nigeriana si è attestata a 2,07 milioni di barili al giorno, il livello più alto da quattro anni, tuttavia il crollo del prezzo del petrolio a causa della riduzione della domanda globale minaccia di compensare tali progressi, con una crescita annuale nel settore che si è ridotta dell'1,3 per cento dal trimestre precedente attestandosi al 5,06 per cento. Anche il settore non petrolifero è stato colpito, essendo cresciuto dell'1,55 per cento ma in calo dello 0,72 per cento rispetto agli ultimi tre mesi del 2019. La Banca mondiale prevede, del resto, che la prossima recessione sarà “molto più pronunciata” rispetto a quella del 2016 e rappresenterà potenzialmente la peggiore crisi finanziaria della Nigeria da 40 anni. (segue) (Res)