- Non è tempo di mediazioni al ribasso, soprattutto da parte di chi ha enormi benefici dal mercato unico europeo. Lo ha detto il ministro degli Affari europei, Enzo Amendola, nel corso di una videoconferenza alla Stampa estera. Per Amendola quella appena iniziata sarà “una settimana importante in cui la Commissione Ue presenterà la sua proposta per il Recovery Fund”. (Res)