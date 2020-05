Scuola: al via Maturadio, 250 podcast a disposizione per gli studenti della maturità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parte da oggi 'Maturadio', il programma di podcast didattici promosso dal ministero dell'Istruzione in collaborazione con Treccani e Rai Radio3. Un contenitore con lezioni facilmente accessibili per le studentesse e gli studenti che devono sostenere gli Esami finali del secondo ciclo, si legge in una nota. Si tratta di 250 puntate, divise in 10 discipline (Storia, Scienze, Storia dell'Arte, Italiano, Filosofia, Greco, Latino, Matematica, Fisica e Inglese), che saranno caricate da oggi e nei prossimi giorni sul sito del Ministero (https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html), nella sezione dedicata di Treccani Scuola (https://www.treccaniscuola.it/) e su quella di Rai Radio 3 (https://www.raiplayradio.it/programmi/maturadio). Sui siti dei partner dell'iniziativa ci saranno anche materiali aggiuntivi. Il ministero caricherà tutti i podcast anche sul proprio canale Spotify che nasce oggi, in occasione del lancio di Maturadio, e che diventerà un nuovo strumento di condivisione di contenuti utili per studenti, insegnanti, docenti, prosegue la nota. I contenuti, prodotti in una fase di piena emergenza, sono stati realizzati da esperti, docenti di scuola e universitari, scrittori, matematici, storici, fisici con un intenso lavoro di scrittura, revisione, speakeraggio e post-produzione che consentirà di offrire alle studentesse e agli studenti contenuti di qualità, pensati per accompagnarli fino alla prova orale dell'Esame, l'unica prevista quest'anno a causa dell'emergenza. (segue) (Com)