Speciale infrastrutture: Consiglio Ue adotta modifica temporanea a norme su servizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dell'Unione europea ha adottato una modifica temporanea delle norme sui servizi a sostegno delle compagnie aeree e degli aeroporti di fronte a un forte calo del traffico a causa della pandemia di coronavirus. Lo ha reso noto il Consiglio dell'Ue spiegando di aver adottato anche una proroga del termine di recepimento delle direttive sulla sicurezza ferroviaria e sull'interoperabilità del quarto pacchetto ferroviario, con l'intento di offrire all'industria ferroviaria e alle autorità flessibilità e certezza del diritto nelle circostanze attuali. Il regolamento sul trasporto aereo modifica le norme sulle licenze del vettore aereo in caso di problemi finanziari causati dalla pandemia di Covid 19 al fine di evitare oneri amministrativi. Introduce inoltre una deroga alle procedure utilizzate dagli Stati membri per imporre restrizioni sui diritti di traffico per far fronte alle emergenze. Con tale deroga uno Stato membro può temporaneamente mantenere in vigore una misura di emergenza giustificata e proporzionata per un periodo superiore a 14 giorni, ma la misura può rimanere in vigore solo finché sussistono rischi per la salute pubblica chiaramente collegati alla pandemia di coronavirus. La Commissione infatti può sospendere tale azione su richiesta di qualsiasi Stato membro interessato o di propria iniziativa. (Beb)