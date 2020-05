Speciale infrastrutture: ex ministro Finanze olandese Dijsselbloem, salvataggio Air France-KLM troppo rischioso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano dei governi di Francia e Paesi Bassi per il salvataggio di Air France-KLM è "rischioso" in quanto si investono miliardi di euro in compagnie già indebitate. Lo ha dichiarato l'ex ministro delle Finanze olandese Jeroen Dijsselbloem parlando al programma televisivo "Buitenhof". "KLM sta subendo perdite. Queste ora verrebbero finanziate con il debito. Ciò è estremamente rischioso", ha detto l'ex presidente dell'Eurogruppo, in riferimento al piano che prevede 7 miliardi di euro dal governo francese e una cifra tra i 2 ed i 4 miliardi dal governo olandese. Secondo Dijsselbloem, il governo olandese farebbe meglio ad investire nel capitale condiviso della società insieme al governo francese "per impedire nuovi conflitti". (Res)