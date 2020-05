Speciale infrastrutture: Romania-Italia, da domani Tarom riavvia voli per Roma e Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea di bandiera della Romania, Tarom, riprenderà da domani i voli da e per l'Italia con due destinazioni: Roma e Milano. Lo rende noto la stessa Tarom con un comunicato stampa. I voli si svolgeranno in condizioni speciali, ovvero osservando le regole imposte dall'emergenza coronavirus. Secondo Tarom, dalla Romania verso l'Italia possono viaggiare cittadini italiani, lavoratori stagionali con contratti di lavoro e lavoratori del settore trasporti. Per viaggiare dall'Italia verso la Romania saranno accettati esclusivamente i cittadini romeni che desiderano essere rimpatriati. Un biglietto aereo da Bucarest a Roma costa 208 euro; mentre uno da Bucarest a Milano 200 euro. (Rob)