Speciale infrastrutture: Francia, ministro Ambiente, Air France deve ridurre i voli interni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di bandiera francese Air France dovrà ridurre in maniera significativa il traffico interno per ottenere le garanzie statali. Lo ha dichiarato il ministro dell'Ambiente francese, Elisabeth Borne, in un'intervista all'emittente "Inter Radio". Secondo quanto osservato dal ministro, i voli interni si sono dimostrati sostituibili con i treni ad alta velocità durante questo periodo. La compagnia aerea francese, secondo il ministro, dovrà quindi ridurre i voli interni per poter usufruire del pacchetto di aiuti statali da 7 miliardi di euro. Secondo Borne, Air France dovrà anche ridurre le emissioni di CO2 del 50 per cento entro il 2024. (Res)