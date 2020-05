Speciale infrastrutture: Ua accoglie con favore ripresa dei colloqui fra Egitto, Etiopia e Sudan su diga Gerd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione Africana (Ua) ha accolto con favore l'annuncio di Egitto, Etiopia e Sudan di voler riprendere le discussioni tecniche sulla Grande diga della rinascita etiope (Gerd), nell’ambito degli sforzi compiuti dalle tre parti per raggiungere un accordo sul riempimento e il funzionamento della diga. È quanto dichiarato in una nota dal presidente della Commissione Ua, Moussa Faki Mahamat, il quale ha elogiato i tre paesi di aver accettato di riprendere i colloqui a livello tecnico attraverso i loro ministri delle Risorse idriche per risolvere le questioni ancora in sospeso e raggiungere una soluzione “amichevole”. Faki ha quindi incoraggiato i tre paesi a proseguire i loro impegni “in buona fede e guidati da principi di cooperazione, comprensione comune e trasparenza, come stipulato nella Dichiarazione di principi del 2015 sulla Gerd”, e ha ribadito la volontà della Commissione Ua di aiutare tutte le parti a trovare “una soluzione pacifica” e a “raggiungere un accordo reciprocamente vantaggioso”. (Res)