Speciale infrastrutture: Palenzona (Aiscat), la società non fa ricatti ma vuole sopravvivere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- II blocco degli investimenti da parte di Autostrade per l'Italia "non è un ricatto, ma la mossa di assoluta necessità di una società quotata per uscire dall'incubo in cui è stata messa. E l'incertezza che il governo ha imposto a tutto il comparto autostradale fa male al settore nel suo complesso". Così Fabrizio Palenzona che, tra le tante attività è anche presidente dell'Aiscat, l'associazione dei concessionari autostradali. Per nove anni e fino al 2016 è stato inoltre presidente di Aeroporti di Roma, società della galassia Atlanta, la holding controllata dai Benetton che ha anche Autostrade. Non è un ricatto, dice. Ma bloccare 14,5 miliardi di investimenti previsti perché non arriva la garanzia di Stato su un prestito da 1,2 miliardi gli somiglia molto. "Io sarò di parte, ma chi parla di ricatto non sa che cosa dice. Poco meno di due anni fa succede la disgrazia del Ponte Morandi...". Che sia una disgrazia o meno, con 43 morti, lo deciderà la magistratura. "Certo, la giustizia penale farà il suo corso, come è giusto che sia. Ma su quella vicenda si innesta una strumentalizzazione senza pari, legata anche a una certa difficoltà di comunicazione di Atlantia e Autostrade e al ritardo nella scelta doverosa di cambiarne i vertici. Una strumentalizzazione che ha come oggetto i Benetton e che non tiene conto del fatto che sia la holding sia Autostrade sono quotate e hanno oltre il 70 per cento del capitale in mano a migliaia di azionisti". (Res)