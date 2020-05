Spagna: dal primo luglio non sarà più necessaria quarantena per turisti stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal primo luglio prossimo, i turisti provenienti da tutti i paesi potranno viaggiare liberamente in Spagna senza l'obbligo di quarantena obbligatoria di 14 giorni. La decisione è stata assunta nel corso di una riunione interministeriale che si è svolta oggi, a cui hanno preso parte diversi ministri dell'esecutivo, tra cui quello della Sanità, Salvador Illa, dell'Interno, Fernando Grande-Marlaska, delle Attività produttive e del Turismo, Maria Reyes Maroto. Un annuncio atteso con ansia da settimane dal comparto turistico-alberghiero che aveva chiesto insistentemente al governo del premier, Pedro Sanchez, di fissare una data certa di riapertura completa delle frontiere per non rischiare di compromettere definitivamente una stagione che già di per sé presenta numerose incognite.(Spm)