Energia: Saipem, il 4 giugno incontro virtuale sul Mozambico

- Giovedì 4 giugno si terrà in diretta streaming un nuovo appuntamento del ciclo di eventi Saipem Open Talks dal titolo “Mozambico: tra transizione energetica e nuovi equilibri geopolitici”. Sullo sfondo del principale progetto di Gas naturale liquefatto (Gnl) in Mozambico, Stefano Cao e Francesco Caio, rispettivamente amministratore delegato e presidente di Saipem, esploreranno macro-trend e nuove sfide della transizione energetica insieme a Maurizio Coratella, direttore operativo Divisione E&C Onshore di Saipem; Paolo Magri, vicepresidente esecutivo e direttore dell'Istituto per gli studi di politica internazionale (Ispi); Alessandro Blasi, special advisor del direttore esecutivo dell’Agenzia internazionale dell’energia (Aie); Giulia Pellegrini, vice amministratore delegato Em Fixed Income di Allianz Global Investors. (Res)